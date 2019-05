Predmet javnega razpisa so zapadle terjatve do 66 pravnih oseb, ki izhajajo iz poslovnih razmerij iz naslova kreditov, garancij in transakcijskih računov, so pojasnili na DUTB. Kupca zanje so začeli iskati aprila, ko so kot zadnji rok za oddajo ponudb določili 3. junij.

Za prodajo so se odločili na podlagi ocene, da bodo s tovrstnim načinom unovčevanja dosegli boljše poplačilo kot z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev. Glavnina portfelja je namreč zavarovana s poroštvi, ki predstavljajo potencial z vidika poplačil.