14-letni Vasja Turda je na igranje nove video igre k sebi domov povabil 15-letnega prijatelja Vasjo Popa. Le nekaj ur kasneje je starejšega od fantov v mlaki krvi in s 27 vbodnimi ranami našla babica Turde. »Glava se je še komaj držala trupa, rez na vratu je segal skoraj od enega ušesa do drugega,« je za medije spregovoril oče žrtve Mihael Pop, ki je krvnika opisal kot manijaka. Tudi patologi so potrdili, da je bilo truplo 15-letnika povsem zmrcvarjeno.

Po neuradnih informacijah se je prepir smrtonosno končal zaradi tega, ker je Pop svojega mlajšega prijatelja premagal v video igri. Napad se je začel v drugem nadstropju dvorca v Nyzhnya Apshi, najbogatejši vasi v Ukrajini. Po prvem vbodu naj bi 15-letnik skušal pobegniti, iz rane na vratu je za seboj, kar dokazuje tudi slikovno gradivo, puščal krvavo sled. V pritličju ga je krvnik ulovil in ga pokončal.

(Posnetek prikazuje sodbo in pa stanje pred sodiščem po njeni razglasitvi.)

Po pisanju lokalnih medijev je sodišče slišalo tudi o domnevnih predhodnih »provokacijah« Popa, ki bi lahko bile vzrok tako nerazumnega zločina. 15-letnik naj bi Turdi v neki kavarni enkrat pred dekletom s pasu potegnil hlače in ga tako ponižal. Sodišče je zaradi umora »iz strasti« 14-letnika obsodilo na tri leta in pol zapora, na kar se je tožilstvo, ki zahteva 15-letno zaporno kazen, že pritožilo.

Koliko je na višino kazni vplivalo dejstvo, da je storilcev oče Vasilij eden bogatejših Ukrajincev, ni znano.