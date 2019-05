Združenje Aid Brigade je na svoji strani Facebook objavilo, da so 22. maja prekinili svoje aktivnosti, med drugim deljenje hrane, urejanje začasnih prenočišč, izvajanje delavnic in nudenje psihološke pomoči.

Odločitev so sprejeli, ko jih je preiskala večja skupina policistov in preiskovalcev notranjega ministrstva BiH. V preiskavi so ugotovili, da prostovoljci motijo javni red in mir ter kršijo zakon, ker so v državo vstopili kot turisti in kot turisti ne smejo opravljati prostovoljnega ali humanitarnega dela. Nekaterim prostovoljcem so ukazali, da morajo zapustiti BiH.