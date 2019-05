Gorska vasica na severu Italije je prejšnji mesec presenetila z objavo na spletni strani. »Prodajamo vse v lasti mesta,« je bilo sporočilo. Lokalni prometni znaki za dober evro, priljubljena romarska lokacija za 600 tisočakov, pri čemer je kupcu obračunan še 15-odstotni popust. Za 200 tisočakov so ponujali mestno hišo, posamezno mestno klop za 280 evrov, kupci bi za povrh lahko koristili tudi ugodno ponudbo tri za dve.

Prodajo je promoviral celo župan vasi Pietro Pensa, ki je ob celostranskem oglasu v skoraj vseh večjih italijanskih časopisih pojasnjeval, da je razlog za odprodajo premoženja pomanjkanje sredstev, s katerimi bi vasica preživela ob vedno manjšem številu lokalnih prebivalcev. »Žal nimamo več sredstev za boj proti težavam, ki so večje od nas,« je dejal, »zato sem se odločil za prodajo najbolj simboličnih krajev Esino Larie.«

Napoved prodaje vaškega premoženja je pritegnila množice, med njimi mnoge potencialne kupce, ki pa so bili na dan napovedane razprodaje razočarani. Na spletni strani se ni dalo kupiti ničesar, obiskovalce je klik le preusmeril na drugo spletno stran, kjer so bili pozvani k deljenju svojih fotografij na družbenih omrežjih. Celotna razprodaja so bile lažne novice.