Vsi trije hrvaški politiki so iz hrvaškega Zagorja. Preiskovalci še ugotavljajo, kdo je zlorabil njihove osebne podatke, ki so bili objavljeni na volilnih seznamih pred hrvaškimi parlamentarnimi volitvami leta 2016.

Časnik poroča, da so goljufi ponaredili račune, s katerimi so dokazovali, da so jim poslanci prodali staro železo, kot so pralni stroji, avtomobilske karoserije in podobni odpadki, za kar naj bi jim nakazali denar. Na vsakem od računov naj bi zbrali približno 2000 kun (270 evrov).

Hajdaš Dončić in Vešligaj sta potrdila, da sta bila zaradi dogodka na pogovoru na policiji. Hajdaš Dončić je zatrdil, da s prodajo sekundarnih odpadkov ne ustvarja dodatnih prihodkov, Vešligaj pa, da so tudi na policiji, kljub resni preiskavi, celotno zgodbo ocenili kot »malce bizarno in smešno«.