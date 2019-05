Povprečna temperatura v zadnjem mesecu letošnje meteorološke pomladi, ki se izteka v petek, bo od dve do tri stopinje Celzija nižja od dolgoletnega povprečja in s tem najnižja po letu 1991.

Dolgoletno povprečje temperature zraka čez ves dan je sicer maja po nižinah večinoma med 15 in 16 stopinj Celzija, ob morju nekoliko več, v višjih legah pa nekoliko manj, je za STA pojasnil klimatolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Gregor Vertačnik.

Najbolj bo letošnji maj izstopal po izjemno majhnem številu sončnih ur, saj bo na nekaterih vremenskih postajah celo rekordno siv. Skupno število sončnih ur bo večinoma med 110 in 140, kar je le polovica normalne vrednosti in toliko, kot je običajno za februar ali marec, so navedli na Arsu.