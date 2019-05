Kot so danes za STA pojasnili v Adrii Airways, je do srečanja prišlo na pobudo podjetja, sestanek pa da je bil spoznavne narave. Kowarsch je predsedniku vlade podal informacije o planu poslovanja v prihodnje, pogovor pa je tekel tudi v smeri sodelovanja v času slovenskega predsedovanja EU ter vplivu medijskih izjav in poročanj na poslovanje Adrie.

V podjetju poudarjajo, da aktivno iščejo načine za boljše sodelovanje z državo. »Po našem mnenju mora država sodelovati z zasebnim sektorjem, ne zgolj v letalski industriji, in sooblikovati ustrezno poslovno okolje,« so navedli v Adrii.

Zagotovili so, da pomoči države ne iščejo, s čimer so se odzvali na današnje poročanje portala Siol, ki, v nasprotju z zagotovili iz Adrie Airways, poroča o ostrih tonih na sestanku s premierjem Šarcem. Po pisanju Siola naj bi nemški lastniki Adrie Airways od države pričakovali, da jim bo ta priskočila na pomoč, v nasprotnem primeru pa naj bi napovedovali, da bodo zaprli družbo in odpustili več sto zaposlenih.