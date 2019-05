Oblasti po pisanju lokalnih medijev očitajo budističnemu menihu upor proti vladi. Po mjanmarski zakonodaji sodi k temu med drugim širjenje sovražnosti in spodbujanje nezadovoljstva proti vladi. Grozi mu dosmrtni zapor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Menih je bil v času vojaške diktature zaprt, po izpustitvi pa je pričel s sovražnimi govori, ki so bili uperjeni proti muslimanom. Pred dnevi pa je na enem od nastopom očital voditeljici Mjanmara, da je pod vplivom tujcev in da spi z njimi.

Menih velja za vodjo nacionalističnega gibanja in je glasen nasprotnik muslimanov, med njimi pripadnikov manjšine Rohingya. Mnogi so Wirathi pripisovali odgovornost za sovražnost do muslimanov, ki se je razrasla v državi. Revija Time ga je leta 2013 označila za »obraz budističnega nasilja«.