Ladje so napadli z morskimi minami iz Irana, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Ameriški strokovnjaki so del mednarodne preiskovalne ekipe, ki preučujejo napad na ladje 12. maja.

Pred obalo emirata Fudžajra, ki leži v Omanskem zalivu, so bile namreč tarče napada štiri trgovske ladje, med njimi dva savdska in norveški tanker. Savdski ladji sta bili v napadu močno poškodovani, pri norveški pa je nastala manjša gmotna škoda. Poškodovanih ni bilo.

Zaenkrat še ni znano, kdo naj bi stal za napadom in kako naj bi prišlo do sabotaže. Do incidenta je prišlo sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA.

V Iranu so se na napad na ladje pred obalo Združenih arabskih emiratov odzvali kmalu po 12. maju, ko so pozvali k temeljiti preiskavi dogodka ter opozorili pred "avanturami" tujih akterjev, ki da želijo ogroziti varnost na morju.