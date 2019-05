Casiraghi trdi, da je bil v zaporu na Dobu v sobi za osamitev več ur priklenjen po nepotrebnem, neupravičeno pa naj bi bil podvržen tudi prisilnemu zdravljenju. Vendar, kot so potrdili tudi na državnem odvetništvu, je okrožno sodišče njegov tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo. Po navedbah Dela je namreč ugotovilo, da je bilo ravnanje zapornega osebja pravilno in zakonito glede na okoliščine.

Pravosodni policist je Casiraghiju usodnega dne povedal, da ga bodo po prhanju premestili v drugo sobo. Ta se je nato razburil in razbil inventar v kopalnici, policistom pa grozil z nasiljem. Ti so ga zaradi lastne in njegove varnosti poškropili s solzivcem, ga vklenili in odpeljali v posebno oblazinjeno sobo z videonadzorom. Casiraghi se še dobro uro po tem ni uspel pomiriti, zato mu je psihiatrinja vbrizgala pomirjevalo, sta dogajanje po izdaji prvostopenjske sodbe opisala Delo in Slovenske novice.