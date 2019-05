ZDA se vsako leto soočajo s tornadi, to je velikimi vrtinci vetra, ki doseže hitrost okoli 300 kilometrov na uro. Tornadi se pojavijo nenadoma, uničujejo vse pred seboj in nato izginejo. Od leta 2011, ko je velik tornado v Joplinu v Missouriju zahteva 161 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 1100 ljudi, je bilo nekaj let bolj ali manj zatišje, letos pa so vrtinci vetra spet udarili z vso silo.

Tako velike serije tornadov ni bilo vse od leta 1980, ko so do 7. junija prav tako našteli 11 zaporednih dni z najmanj osmimi tornadi na dan. Letos je bil posebej divji ponedeljek, ko so v osmih državah našteli skupaj 55 tornadov. V zgodovini ZDA so doslej več kot 50 tornadov na dan našteli 63-krat, ponedeljkov izbruh pa je bil nenavaden, ker je zajel široko območje.

Meteorologi razlagajo, da tornade povzroča visok pritisk nad ameriškim jugovzhodom in nenavadno hladen pas zraka preko gorovja Rocky, ki proti osrednjemu delu ZDA potiska moker zrak in to povzroča huda neurja in tornade, ki naj bi se nadaljevali še nekaj dni. Neurja spremlja tudi pogosta toča.