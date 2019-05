Začetek kadrovskega vrtiljaka v EU: Prve evropske konklave brez belega dima

Na prvem tipanju evropskih voditeljev za delitev najpomembnejših položajev v EU so se pojavila nova imena v tekmi za naslednjega predsednika evropske komisije. Poleg Manfreda Webra, Fransa Timmermansa in Margrethe Vestager so omenjali tudi glavnega pogajalca za brexit Michela Barnierja in sedanjega podpredsednika komisije Maroša Šefčoviča.