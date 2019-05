V obeh taborih vedo, da je prvoligaš favorit kvalifikacijskih dvobojev, da je na njegovi strani tudi tradicija, a se vseeno obeta zelo negotova uvodna tekma primorskega boja za prvo ligo. Gorica je namreč še naprej v prostem padu, medtem ko so Sežančani uspešno pomlad »pokvarili« zgolj z nepomembnim porazom v zadnjem krogu proti Krki. V psihološkem smislu so torej Kraševci v rahli prednosti, vseeno pa se zdi, da je kakovost nogometa, ki ga igrajo na dnu prve lige, še vedno višja od tistega, ki ga predstavljajo najboljši drugoligaši. O tem se je ne nazadnje prepričal tudi »zimski trener« Gorice Nermin Bašić, ki je bil jesenski prvak z drugoligašem iz Radomelj, spomladi pa v mestu vrtnic povsem pogorel. Pričakovati je previdno prvo tekmo, Razdrh in Kolman verjetno ne bosta šla v odprt napad, tako da remi brez zadetkov ne bi bil presenečenje.

Verjetni postavi – Tabor: Rener, Ž. Humar, Vukelić, Sever, Slavec, Nemanič, Azinović, Krivičić, Stančić, Kebe, Fahd. Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Hodžić, Marinič, Osuji, Kolenc, Grudina, Velikonja, Filipović. Naš namig: 0.