Če je bilo na Hrvaškem že dolgo znano, da bo naslov prvaka znova osvojil zagrebški Dinamo, pa je bilo bolj zanimivo v pokalnem finalu. Tam so modri proti Rijeki Igorja Bišćana izgubili z 1:3 in s tem zamudili priložnost za dvojno krono, nekdanji trener Olimpije pa je na Kvarnerju na svojo stran pridobil še zadnje skeptične navijače in nadaljeval zbiranje lovorik v svoji mladi trenerski karieri. Iz elitne hrvaške druščine je izpadel Rudeš, ki ga bo prihodnjem letu nadomestil zmagovalec druge lige Varaždin, za zadnjo vstopnico pa se bosta v jadranskem dvoboju pomerila Istra 1961 in Šibenik. Prva tekma bo v petek.

V nasprotju s Hrvaško sta v Srbiji ter Bosni in Hercegovini že znani zasedbi, ki bosta v obeh prvih ligah nastopali tudi prihodnje leto. V Srbiji sta izpadla Zemun in Bačka, ki ju bosta zamenjala Bačka Topola in Javor, v dodatnih kvalifikacijah pa je izpadel tudi dozdajšnji prvoligaš Dinamo iz Vranja, ki je bil v dveh dvobojih skupno slabši od Indjije (2:3). V Bosni in Hercegovini je na koncu naslov prvaka osvojil Sarajevo, izpadla pa sta Krupa in Gošk Gabela. Namesto njiju bosta v naslednji sezoni med najboljšimi nastopala Velež Mostar in Borac iz Banjaluke.

Ob zaključku pregleda še izidi preostalih prvenstev nekdanje skupne države: v Črni gori je z veliko prednostjo slavila Sutjeska pred Budučnostjo, v Severni Makedoniji je Škendija suvereno opravila s konkurenco, še najbližje je bil Vardar. Zelo izenačen in napet konec sezone pa so gledalci videli na Kosovu. V zadnjem krogu sta se pomerili prvouvrščeni moštvi, Feronikeli je gostil Prištino in zmagal z 1:0. S tem je potrdil drugi naslov v klubski zgodovini (pet točk pred ekipo iz prestolnice), z zmago nad Trepčo'89 v pokalnem finalu pa je osvojil prvo dvojno krono.