Medtem ko je Sixt Primorska v Sloveniji po suvereni zmagi (3:0) nad košarkarji Petrola Olimpije že osvojila naslov letošnjega državnega prvaka, je po drugih državah Balkana precej bolj napeto. Najbolj zanimivo je v Bosni in Hercegovini ter Črni gori, kjer bo o naslovu prvaka odločala šele zadnja tekma.

Hrvaška

Na Hrvaškem se v finalu merita zagrebška rivala Cedevita in Cibona. Prva, ki je naslov osvojila v zadnjih petih letih in je tudi letos zasedla mesto med najboljšimi štirimi v ligi ABA, je pred začetkom zadnjega dejanja veljala za velikega favorita. A Cibona je na prvih dveh srečanjih v domači dvorani pokazala boljšo košarko in na obeh tekmah zasluženo zmagala. Serija se je s tretjo tekmo včeraj preselila v zagrebški Dom športov, naslednja pa bo tam že jutri. Ob nepričakovanem razpletu in slavju Cibone bo to prvi naslov za košarkarje iz dvorane Dražena Petrovića po letu 2013.