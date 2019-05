V Oklahomi je pravosodni minister Mike Hunter začel preganjati farmacevtska podjetja pred skoraj dvema letoma. Podjetje Purdue Pharma, ki proizvaja razvpiti OxyContin, se je z njim poravnalo za 270 milijonov dolarjev, podjetje Teva pa za 85 milijonov dolarjev, kar je seveda povzročilo kritike o prenizki kazni. Na sodišču je ostal le še Johnson & Johnson s svojimi hčerinskimi družbami.

Hunter trdi, da so farmacevtska podjetja javna nadloga, ker so v zadnjih 20 letih intenzivno tržila sredstva proti bolečinam, ki povzročajo odvisnost. Pri tem so zanemarjala posledice in nadaljevala s promocijo.

Podjetja trdijo, da so tržila in promovirala zakonite proizvode v korist trpečim, ki imajo dovoljenje Zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA) in da niso odgovorna za njihovo zlorabo.

V Oklahomi je leta 2017 zaradi uživanja zakonitih opioidov na recept umrlo 277 ljudi, kar pomeni 20,1 oseba na 100.000 prebivalcev. Vseh smrtnih primerov zaradi opioidov je bilo 743, kar vključuje tudi primere smrti zaradi zlorabe heroina in drugih mamil, ki so prepovedana.

Najhuje v ZDA je v Zahodni Virginiji, kjer je predlani zaradi legalnih opioidov na 100.000 prebivalcev umrla 57,8 oseba. Kampanjo proti opioidom na nacionalni ravni vodi tudi prva dama ZDA Melania Trump.