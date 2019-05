Ko se je Ježica leta 2006 pod vodstvom trenerja Tomaža Kavčiča prvič v zgodovini kluba uvrstila v prvo slovensko ligo, je bila edini ljubljanski prvoligaš, saj se je nova Olimpija iz pete lige šele prebijala v prvi, v katero se je vrnila leta 2009. Kmalu po uvrstitvi Ježice v prvo ligo je v klub pompozno vstopil poslovnež Joc Pečečnik, ki je na funkciji predsednika zamenjal Matjaža Jakopiča. Preimenoval se je v NK Interblock, ki je predstavil ambiciozen projekt, saj je športni direktor Tone Hrovatič v klub zvabil številne nekdanje reprezentante: Marka Simeunovića, Amirja Karića, Muamerja Vugdalića, Zorana Pavlovića, Marinka Galića...

Vse od začetka tretjega tisočletja je klub slovel po dobrem delu z mladimi in je osvajal lovorike tudi v mladinski in kadetski konkurenci. Najbolj znani igralci, ki so šli skozi nogometni šoli Ježice in Interblocka, so Mišo Brečko, Darijan Matić, Luka Žinko, Matic Fink, Nik Kapun, Andraž Šporar, Miha Zajc, Kenan Bajrić, Petar Stojanović, Amir Dervišević, Blaž Vrhovec, Nejc Skubic, Antonio Delamea Mlinar, Josip Iličić, Robert Berić, Luka Majcen...

Čeprav je mlado moštvo pod vodstvom trenerja Zdenka Verdenika v naslednji sezoni ob uveljavljanju mladih domačih igralcev v drugi ligi osvojilo drugo mesto, je Pečečnik blokiral napredovanje v prvo ligo. Verdenik je protestno odstopil. V sezoni 2011/12 sta moči združila kluba Bravo in Interblock, ki sta s skupno ekipo nastopala v drugi ligi, v kateri so pod vodstvom trenerja Tomaža Petroviča osvojili četrto mesto. Pečečnik je pozabil na svoje velike načrte in dokončno zapustil klub, člansko ekipo pa so ukinili. Novo vodstvo Interblocka se je odločilo za delo z mladimi, ki je zaščitni znak kluba.

V prvi sezoni je v ligi obstal po dodatnih kvalifikacijah, v drugi sezoni, ko se ji je priključil še golgeter Ermin Rakovič, je v ligi zasedel peto mesto in osvojil slovenski pokal, potem ko je v finalu v Celju premagal Maribor z 2:1 (oba gola je dosegel Rakovič). Naslednjo sezono 2008/09 je klub, v katerem je bil svetovalec Srečko Katanec, začel z osvojitvijo superpokala po zmagi nad Domžalami po enajstmetrovkah in sklenil z novo osvojitvijo slovenskega pokala po zmagi nad Koprom z 2:1 ter vse večjim uveljavljanjem mladih zvezdnikov Roberta Berića in Josipa Iličića. A peto mesto v ligi ni zadovoljilo ambicij Pečečnika, ki je oklestil proračun, ko so se začeli zapleti z obnovo stadiona za Bežigradom. Pomlajena ekipa je po sezoni 2009/10 po porazu v dodatnih kvalifikacijah s Triglavom izpadla iz prve lige, potem ko je tedanji trener Nenad Protega na povratni tekmi v Kranju na klop posedel najboljšega igralca Iličića, ki je bil doma prav iz gorenjske prestolnice.

Člani v četrti ligi, kadeti in mladinci so izpadli v drugo ligo

Članska ekipa je znova zaživela leta 2015, ko je začela tekmovati v drugi ligi MNZ Ljubljana, kar je po kakovosti peta slovenska liga, in se v prvi sezoni prebila v višji rang tekmovanja. Potem ko je bila lani članska ekipa druga v prvi ligi MNZ Ljubljana (trener Jedinko Perica, ki se je nato preselil v tretjeligaša Svobodo z Viča), se letos krčevito bori za obstanek v četrti ligi. Za nameček sta iz prve slovenske lige letos izpadli kadetska in mladinska ekipa Interblocka.

»V mladinski in kadetski ekipi smo pred sezono ostali brez najboljših igralcev, ki so odšli v druge klube. Veliko mladincev nam je pobrala Ilirija, kadeti pa so odšli v Bravo in Domžale. V boju za obstanek smo imeli veliko smole. Ko smo ostali brez možnosti za obstanek v kadetski in mladinski ligi, smo se odločili, da bodo najboljši mladi igralci zaigrali za člansko ekipo, in z njimi skušamo ostati v prvi ligi MNZ Ljubljana, saj članska zasedba ni bila sposobna zmagati na tekmi. Mlada zasedba je tako zmagala na zadnjih štirih tekmah,« pojasnjuje Igor Pušnik, nekdanji rokometaš Ribnice in Škofljice, ki je postal predsednik Interblocka oktobra 2017. Pravi, da je funkcijo predsednika kluba prevzel zato, da je preprečil njegov popoln propad, nato pa se je leto dni ukvarjal predvsem s kadrovsko in finančno sanacijo. Klub je lani sklenil pogodbo o partnerstvu z Olimpijo v starostnih kategorijah do 13 let.

»Cilj kluba je, da vse mlajše selekcije, torej dečki do 15 let, kadeti in mladinci, igrajo v prvih slovenskih ligah v svojih starostnih kategorijah. Za člansko ekipo je cilj napredovanje v tretjo ligo,« pojasni Pušnik in doda, da je proračun kluba 250.000 evrov. Letos bodo v svojem centru na Ježici z denarjem, ki so ga prejeli za razvoj mladinskega nogometa na račun nastopov Maribora v ligi prvakov v sezoni 2017/18, dogradili prostore za fitnes. V sodelovanju z občino Ljubljana načrtujejo tudi obnovo igrišča z umetno travo.

Na naše vprašanje, kakšno je sodelovanje s Pečečnikom, je Pušnik odgovoril: »Občasno mu napišem kakšno e-pismo. Njegov odgovor na moje vprašanje o sodelovanje je, da za zdaj ne. Pravi, da dokler ne dobi gradbenega dovoljenja z Bežigrajski športni park, v nogomet ne bo vložil niti evra.«