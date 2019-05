Koper bo od jutri do nedelje gostil svetovni pokal v gimnastiki. Prva dva dneva bodo v dvorani Bonifika kvalifikacije, v soboto in nedeljo finali na posameznih orodjih. Slovenska reprezentanca se bo v ženski konkurenci na največji domači tekmi pokazala v polni postavi, medtem ko bo moška oslabljena. Sašo Bertoncelj si je namreč vzel tekmovalni premor, v katerem je sicer zelo aktiven. Vse misli namreč usmerja na jesenske tekme, ko si bo skušal na svetovnem prvenstvu priboriti olimpijsko vozovnico. Tik pred zdajci se je poškodoval še Rok Klavora. »Močno me je uščipnilo v križu, tako da še vrečk ne morem nesti iz trgovine. Žal mi je, ker sem izpustil tekmo v Osijeku in me ne bo v Kopru, a se moram najprej pozdraviti,« pravi Rok Klavora.

Čeprav konkurenca na svetovnem pokalu v Osijeku ni bila takšna kot na številnih drugih, so slovenske telovadke konec minulega tedna dosegle nekaj odmevnih uvrstitev. Teja Belak je zmagala na preskoku, Tjaša Kysselef pa je bila tretja. »Nič ne bi imela proti, če bi bilo tako tudi v Kopru,« pravi Tjaša Kysselef ter dodaja: »Večino tekmovanj imamo v tujini, zato je vselej lepo tekmovati pred domačimi gledalci. Po spodletelem nastopu na evropskem prvenstvu sem imela nekaj motivacijskih težav, zato mi je tekma v Osijeku prišla kot naročena. Svoja skoka lahko izvedem precej bolje in upam, da mi bo to uspelo ta konec tedna.«

»Lani sem zaradi poškodbe izpustila tekmo v Kopru in ob tem zelo trpela. Ni bilo lahko s tribune spremljati tekmic in sotekmovalk. Tudi letos s poškodbo ni najbolje. Toda upam, da sem končno našla luč na koncu predora. Na evropskem prvenstvu in v Osijeku mi je pomagal izraelski fizioterapevt, ki me je v petih dneh pozdravil bolje kot slovenski strokovnjaki v petih letih,« pravi najuspešnejša slovenska telovadka Teja Belak. Najizkušenejša Slovenka Adela Šajn pa se veseli domače tekme, ker bo potekala blizu njenega trenutnega bivališča v Ankaranu. »Nikoli se ne obremenjujem z uvrstitvijo, saj imam sama vselej dovolj težav. Tudi če bi pričakovala igranje slovenske himne ob zmagi, tega ne bi povedala na glas. Sezona je že dolga in naporna. Že sredi januarja smo imeli izbirna tekmovanja, na katerih smo morali predstaviti celotne sestave za izbirna tekmovanja,« pravi Adela Šajn.

Od slovenskih telovadcev bosta na parterju nastopila Luka Terbovšek in Jure Weingerl, na konju z ročaji Jure Pavlica in Luka Kišek, na krogih Luka Bojanc, na bradlji pa Alen Dimic. Pri članicah bosta na preskoku tekmovali Tjaša Kysselef in Teja Belak, na gredi Adela Šajn, prijavljene pa so še Lucija Hribar, Brina Plevčak in Gaja Žabnikar. »Čeprav bomo nastopili brez najboljših dveh telovadcev, se veselimo svetovnega pokala v Kopru. Na njem želimo slovenski javnosti pokazati, da imamo obetavne mlade telovadce ter da dobro delamo,« pravi slovenski selektor moške vrste Sebastijan Piletič.