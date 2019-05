Dolgoletna brezplodna prizadevanja Vrtojbencev, da bi iz naselja umaknili asfaltno bazo podjetja CPG Kolektor, dobivajo nov zagon. Prihodnji teden bodo na ustanovnem zboru tudi uradno osnovali civilno iniciativo, ki se bo borila proti smradu, ropotu ter prašnim delcem ter za zaprtje baze, kjer pripravljajo asfalt za naročnike celotne severne Primorske. Prve hiše so od baze oddaljene le 20 metrov. »V teh časih asfaltna baza res ne more biti več sredi vasi,« pojasnjuje Samo Šuligoj, eden od desetih pobudnikov za ustanovitev civilne iniciative, ki k sodelovanju vabi širšo javnost.

Problem ni od včeraj. Baza tukaj stoji že več kot 50 let, za delovanje ima vso potrebno dokumentacijo, zaradi bližine naselja pa so krajani že večkrat slišali obljube podjetja, da bo bazo umaknilo. »Upamo in želimo, da so lastniki in odgovorni ljudje pri CPG Kolektorju tako okoljevarstveno razgledani in osveščeni, da se zavedajo, kaj počnejo in kaj nam povzročajo. Pričakujemo, da bodo sami doumeli, da ta dejavnost sem ne spada, in bodo sami našli rešitev za odhod,« pravi Miloš Nemec, prav tako pobudnik civilne iniciative. V iskanju svoje pravice do zdravega bivalnega okolja se bodo povezali z okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green. »Pooblastili jih bomo, da nas bodo zastopali kot stranka v postopku za prenehanje delovanje baze,« pojasnjuje Nemec. Na ustanovnem zboru prihodnjo sredo pričakujejo tudi predstavnike CPG Kolektorja.

Asfaltna baza pa ne bo edino bojno polje novonastale civilne pobude. Ta si bo prizadevala tudi za oživitev novozgrajenega doma starejših občanov v Vrtojbi, ki že deset let zaradi takšnih in drugačnih zapletov propada vsem na očeh. »Ironija,« pravi Šuligoj, »v Ljubljani so ustanovili civilno iniciativo za gradnjo takšnega doma, mi pa ga imamo tukaj zgrajenega in kljub velikim potrebam po tovrstnih prostorih praznega.« Lastnik dveh objektov, ki so jih pred desetletjem gradili za starejše, je zdaj Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki se z zainteresiranimi kupci pogovarja o prodaji, a do te ne pride. V civilni pobudi si bodo prizadevali spodbuditi vse vpletene, da se sramotno propadanje večmilijonske naložbe ustavi. O tem, kaj se z domom dogaja, želijo na sredinem ustanovnem zboru povprašati tudi DUTB in pristojne ministre, ki so jih povabili medse.