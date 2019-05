»Glede na doseženi obseg blagovne menjave 300 milijonov evrov je kar veliko dobrih medsebojnih poslovnih zgodb, a želimo jih še več,« je, kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), dejal predsednik GZS Boštjan Gorjup.

Pri tem je izpostavil NLB, ki je sistemska banka v obeh državah in tako povezuje gospodarstvi na finančnem področju, ter vinsko klet Puklavec, družbo Roto, Zavarovalnico Triglav, Savo Re, LTH, TAB, Meroslovje Lotrič in Riko. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da se revitalizira delovanje Makedonsko-slovenskega poslovnega kluba.

Tudi predsednik Gospodarske zbornice Makedonije Branko Azeski je menil, da se lahko blagovna menjava v prihodnje še okrepi. Veča se tudi obseg tujih investicij; po severnomakedonskih podatkih bodo te letos dosegle vsaj 400 milijonov evrov.

Gospodarstvenike obeh držav - na forumu jih je sodelovalo več kot 80 - sta nagovorila oba premiera, ki sta izpostavila načrt, da bi na srednji rok blagovno menjavo povečali na 500 milijonov evrov.

Marjan Šarec je izpostavil zelo dobro sodelovanje med državama

Slovenski premier Marjan Šarec je izpostavil zelo dobro sodelovanje med državama in dodal, da brez gospodarstva, brez ustvarjanja ni napredka. Želi si nadaljnjo krepitev investicij slovenskih podjetij v Severno Makedonijo in tudi makedonskih investicij v Slovenijo.

Zaev je dejal, da slovenski proizvodi na trgovinskih policah v Severni Makedoniji pomenijo preverjeno kakovost in da v primeru, da slovensko podjetje pridobi posel na razpisu, to pomeni, da bo posel tudi dejansko dobro izveden. Zavzel se je za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja in prenosa znanja iz Slovenije ter izkoriščanje novih poslovnih priložnosti.

Pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo in direktor poslovanja s ključnimi komitenti v NLB Andrej Lasič in predsednik uprave NLB Banke Skopje Antonio Argir sta izpostavila makroekonomsko stabilnost, nizko zadolženost in dobre obete za nadaljnjo rast Severne Makedonije. Ocenila sta, da je sedaj pravi trenutek za pogumnejši nastop na obeh trgih. Veliko priložnosti se odpira tudi v zvezi z nujnim investiranjem v prometno infrastrukturo Severne Makedonije, sta dodala.