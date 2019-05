V Krškem so odprli nov nadhod nad železniško progo. Naložbo v višini 183.000 evrov je v celoti pokrila krška občina. Prejšnjega, ki ga je zgradila tovarna Vipap leta 1957, da bi delavci lahko varneje prečkali progo, so zaradi dotrajanosti in nevarnosti zaprli leta 2013. Dve leti kasneje ga je občina odkupila od Vipapa, saj ga je želela obnoviti. Lani pa so, je pojasnil župan Miran Stanko, ugotovili, da obnova ne bo dovolj, saj je bil nadvoz preveč uničen. Zato so se odločili, da porušijo celotno konstrukcijo in postavijo novo. Jekleno konstrukcijo širine 4,3 metra in dolžine dobrih 41 metrov je postavilo na razpisu izbrano podjetje Willy Stadler.

Po besedah župana je nadhod pomemben za dijake, ki vsak dan prihajajo v Krško z vlakom, hkrati pa pomeni dopolnitev sistema »parkiraj in se odpelji«, ki ga nameravajo urediti ob železniški postaji v smeri proti Brestanici. Občina naj bi namreč v neposredni bližini še letos uredila asfaltno parkirišče za okoli sto vozil. Gre za že obstoječe, a neurejeno, makadamsko parkirišče. Naložba je vredna okoli 400.000 evrov, od tega bodo dobršen del naložbe pokrili z evropskim denarjem.

Kot je ob tem dejal direktor družbe Slovenske železnice - Infrastruktura Matjaž Kranjc, je tudi proga Zidani Most–Dobova del jedrnega železniškega omrežja. Na tem odseku trenutno poteka vgradnja evropskega sistema za upravljanje prometa vlakov. Ob tem je napovedal tudi obnovo železniških postaj Krško in Sevnica, ki naj bi se začela kmalu.