Meni pa se že nekaj časa zdi popolnoma napačno, nesprejemljivo, da je Slovenija na samem repu držav z izjemno nizko udeležbo. Da sicer stalno poslušamo komentarje, gostilniške analize, udrihanja, pametovanja od ljudi, in verjetno gre prav za tiste, ki na volitve ne hodijo. Pa žal ne zasledim niti ene prave analize ali poglobljene raziskave. Ja, stranke tako mimogrede navržejo, da to pa res ni dobro in da jim je žal. Halo, njim da je žal, saj so one krive, da je tako. Kaj pa počnejo? Kdo pa blati vse po vrsti? Kdo pa krši osnovna demokratična načela? Kdo pa dovoli, da se po politični sceni smukajo modeli, ki bi bili bolj primerni za kakšno drugo ustanovo? Kdo pa hujska ljudi? Kdo zavaja? Kdo se ne drži osnovnih standardov lepega vedenja, komuniciranja in nekih osnovnih vrednot? Kdo nenehno odpira neke stvari iz preteklosti, ki razen zgodovinskih nimajo nobene vrednosti? Kdo je kaj naredil, da bi mladi imeli vzore, ideale, opredeljene vrednote, lepo mladost (razen da se norčujejo iz dneva mladosti), perspektivo za delo, razvoj, podjetništvo, socialno urejeno državo, urejeno zdravstvo, delovanje pravne države in še bi lahko našteval? Na koliko teh vprašanj ste, dragi politiki, odgovorili in jim pritrdili? Da o okolju, varstvu narave, onesnaževanju rek in polj, nasilju nad naravo, nasilju v urbanizmu, nasilju nad potrošniki niti ne govorimo.

In ko pridete, dragi izbranci ljudstva, v Bruselj, se lepo namestite v pisarne, prejemate lepe prihodke (čeprav se govori le o vaši osnovni plači in nič o vseh mogočih dodatkih in ugodnosti) in se kregate med seboj. Zdaj ste lahko mirni v evropskem parlamentu, kot tudi preostali na domačem političnem parketu. Imate nekaj let, da uživate v svojem okolju, videli pa bomo, koliko vam je mar za ljudstvo, za katero bi morali skrbeti.

Slovenija tudi ni Avstrija, kjer se ena politična afera odkrije, objavi, odstavi akterja, postavi tehnična vlada, izreče nezaupnico vladi in razpiše nove volitve, in to v nekaj dneh. Da, tako je to v urejeni, demokratični deželi, pa še Švica niso. Pri nas pa na primer, ko gre za ugotovljeno kršitev nezdružljivosti funkcije, traja dneve in tedne, se pregovarja, ugotavlja, dajejo se pravna mnenja, nič pa se ne zgodi. Je potem čudno, da ljudstvo ne gre na volitve? Jaz sem šel in zato imam moralno pravico, da povem, s čim se ne strinjam.

Slavko Cimprič, Bovec