Kot je razvidno iz povzetka rezultatov študije, objavljenega na spletnih straneh komisije, bi sprejetje direktive članicam omogočilo zakonodajne ukrepe na nacionalni ravni, s katerimi bi rejce živine zavezale k vnaprej določenim ukrepom.

Po ocenah strokovnjakov je mogoče oblikovati takšne tovrstne ukrepe, ki bi v razmeroma majhnem obsegu negativno vplivali na poslovanje rejcev, obenem pa prinesli spremembe v dobro okolja.

Izpusti toplogrednih plinov iz živinoreje v Evropi od leta 2012 enakomerno naraščajo

Ob tem so opozorili na zaostrene razmere na področju živinoreje v nekaterih državah, ki so odločevalce odvrnile od ukrepov, ki bi dodatno otežili rejo.

Ob objavi rezultatov študije so se med drugim oglasili v okoljevarstveni organizaciji Greenpeace, kjer so poudarili, da izpusti toplogrednih plinov iz živinoreje v Evropi vse od leta 2012 enakomerno naraščajo.

V sporočilu za javnost so bili ob tem posebej kritični do Evropske komisije, ker je bilo poročilo objavljeno v ponedeljek, ko ga je »povsem zasenčilo dogajanje po volitvah v Evropski parlament«. Bruslju očitajo, da prikriva vpliv živinoreje na okolje.

»Študija je enkrat za vselej pokazala, da se Evropa ne uspe učinkovito soočiti z negativnimi vplivi živinoreje na okolje. EU je predvsem spodletelo nasloviti vlogo čezmerne proizvodnje mesa in reje mlečne živine,« je poudaril Greenpeacov direktor za kmetijsko politiko Marco Contiero.

Živinoreja v Evropi k skupnim izpustom toplogrednih plinov v EU prispeva med 12 in 17 odstotkov. Poleg tega, da živali same povzročajo škodljive izpuste, jih rejci pogosto krmijo s proizvodi, pridobljenimi na okolju škodljiv način, so še poudarili v Greenpeacu.