Na ponedeljkovem kolegiju predsednika so se po Cerarjevih besedah strinjali, da slab rezultat na evropskih volitvah - SMC je uspelo zbrati 1,6 odstotka podpore - zahteva podrobno analizo, nekatere kadrovske spremembe in temeljito vsebinsko prenovo, da bo stranka pripravljena vstopiti v priprave na naslednje državnozborske volitve.

V odgovoru na novinarsko vprašanje, ali se bo na kongresu torej potegoval za nadaljnje vodenje stranke, je Cerar ponovil, da bo to priložnost za preverjanje zaupanja. »Mislim, da je to dovolj jasno povedano,« je ocenil.

Na kongresu bodo po napovedih razpravljali tudi o programski viziji stranke, naredili pa bodo tudi nekatere organizacijske spremembe.

Cerar je ob te še napovedal, da bodo v stranki v pripravah na kongres jeseni razpravljali o spremembah statuta in programskih spremembah.

»Kot politika me skrbi in žalosti, da državotvorna drža danes ne prinaša uspeha, ampak rine stranko pod prag. SMC bo vedno za združevanje moči v vladi, koaliciji, evropskih povezavah in še posebej v sami stranki,« je še dejal Cerar.