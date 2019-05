Kitajski in srbski državljani ilegalno preko slovenske meje na Goriškem

Novogoriški policisti so v sredo na parkirišču sredi Nove Gorice obravnavali srbskega in kitajske državljane, ki so ilegalno prestopili slovensko-italijansko državno mejo. Za Srba so po zaključenem postopku odredili pripor, dve Kitajki pa odpeljali v postojnski center za tujce, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.