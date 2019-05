Poklukar je ob koncu srečanja, ki ga je ocenil kot uspešnega, spomnil, da je še posebej po migracijski krizi v letih 2015 in 2016 postalo jasno, da spremenjene razmere zahtevajo spremembe azilne in migracijske politike Evropske unije.

Udeleženci današnje konference so po ministrovih besedah potrdili potrebo po razvoju kriznega mehanizma upravljanja z migracijami, ki bi moral temeljiti na začasnosti in prostovoljnosti ter bi predstavljal dopolnilni akt reformi skupnega evropskega azilnega sistema.

Kot je še spomnil Poklukar, je Slovenija za rešitev zastoja na tem področju že pred časom predlagala uporabo direktive o začasni zaščiti, ko se ena ali več držav članic znajde »pod nesorazmernim pritiskom«. Ministra veseli, da so nekateri udeleženci foruma slovenski predlog tudi podprli.

Sicer pa so se po njegovih besedah danes dogovorili za nadaljevanje pogovorov s ciljem iskanja skupnega stališča foruma, ki bi ga tudi predstavili na svetu ministrov EU za notranje zadeve.

Konkretno sicer govora o odpravi notranjega nadzora na meji z Avstrijo po besedah Poklukarja danes v Portorožu ni bilo, je pa ob tem minister ponovil, da gre za nesorazmeren in nepotreben ukrep, ki povzroča zastoje v prometu in s tem tudi gospodarsko škodo. Obenem je zagotovil, da Slovenija schengensko mejo s Hrvaško uspešno varuje.

Je pa bilo v današnji razpravi izpostavljeno pomembno sporočilo, in sicer so države pozvale k čim prejšnji vrnitvi k normalnemu delovanju schengenskega prostora brez nadzora na notranjih mejah, je poudaril minister.

Ukrepe treba prenesti v prakso

»Na območju Bele krajine želimo v prihodnosti povečati začasne tehnične ovire,« je še napovedal Poklukar. V sredo bo tudi obiskal to območje in si ogledal razmere na terenu.

Na ravni EU je bilo za reševanje teh vprašanj sprejetih že več zakonodajnih aktov, »sedaj pa je treba nujno te ukrepe prenesti tudi v prakso«, se je zavzel.

Salzburški forum je bil ustanovljen leta 2000 na podlagi avstrijske pobude. Njegove članice so Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija, ki od 1. januarja tudi predseduje tej pobudi. Prednostne teme tega predsedovanja so povezane s področjem zaščite prič, okoljsko kriminaliteto in policijskim delom v skupnosti s poudarkom na sobivanju v večkulturnih skupnostih.