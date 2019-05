Kriminalisti so tekom preiskave domnevali, da je ženska najprej napadla moškega, on pa jo je napadel nazaj, a se je kasneje izkazalo, da so se zmotili. O preobratu v kriminalistični preiskavi je pred dnevi že poročal časnik Večer, danes pa so to potrdili tudi na Policijski upravi Maribor.

V današnjem sporočilu za javnost so zapisali, da so kriminalisti prejšnji teden podali poročilo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, zaradi smrti osumljenca pa je kazenski postopek ustavljen.

Umrla sta 58-letni moški in njegova dve leti mlajša soproga, ki sta se 28. marca v jutranjih urah hudo sprla v družinski hiši. Ženska je bila ob prihodu reševalcev in policistov mrtva, moškega pa so hudo poškodovanega odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je tri dni kasneje umrl.

Zakonca sta imela po telesu številne vbodne rane in vreznine, zato je preiskovalna sodnica odredila sodno obdukcijo pokojne.

Prva zbrana obvestila in ugotovitve na kraju kaznivega dejanja so po navedbah Policijske uprave Maribor kazale na to, da sta zakonca drug drugemu povzročila več telesnih poškodb, zato »so bili podani razlogi za sum, da je pokojna poskušala umoriti svojega moža«.