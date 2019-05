WHO danes zaključuje letno srečanje držav članic v Ženevi, v okviru katerega so konec preteklega tedna potrdili posodobljen mednarodni katalog bolezni in poškodb.

Izgorelost je bila sicer zavedena že v prejšnji različici kataloga, a so sedaj spremenili definicijo stanja. »Definicijo so spremenili glede na obstoječe raziskave,« je po elektronski pošti pojasnil tiskovni predstavnik WHO, poroča francoska tiskovna agencija AFP.