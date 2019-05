Znanstveniki so z nedavno študijo opozorili na paradoks, ki se pojavlja pri moških, ki se z uživanjem steroidov trudijo biti karseda privlačni. V iskanju načinov za doseganje lepotnih idealov, kar bi se zrcalilo v večjem številu potencialnih partnerk, v resnici zmanjšujejo svojo plodnost.

Mossman-Paceyjev paradoks je dobil ime po znanstvenikih, ki sta prva opazila in opisala pojav. »Opazil sem, da je med moškimi, ki prihajajo na testiranje plodnosti, precej zelo močnih in velikih mišičnjakov,« opisuje James Mossman z univerze Brown. »S svojimi mišicami želijo dajati vtis izjemne možatosti in biti nekakšen vrhunec evolucije,« Mossmana povzema BBC. »Toda v evolucijskem smislu so moški, ki uživajo steroide, izjemno ne-fit,« je povedal Mossman in dodal, da v njihovem izlivu skoraj brez izjeme ni spermijev.

Anabolični steroidi so sintetično proizvedene snovi, ki posnemajo delovanje moškega hormona testosterona. Uživanje poveča sintezo proteinov in poveča rast mišične mase. Po drugi strani pa steroidi pretentajo možgane, da ti ravnajo, kot da je delovanje testisov preveč intenzivno. Hipofiza zato zmanjša izločanje dveh hormonov, ki sta ključna za proizvodnjo spermijev. Poleg tega imajo steroidi še kopico drugih stranskih učinkov, med drugim pri moških povzročajo plešavost, akne, zmanjšanje testisov, agresijo, poškodbe jeter in tudi impotenco. Anabolični steroidi so na športnih tekmovanjih večinoma prepovedani.