Moskva si že leta prizadeva, da bi ruski vesoljski industriji vrnila nekdanjo slavo in veličino, ki jo je imela v časih nekdanje Sovjetske zveze. Čeprav je sektor po sesutju sovjetskega imperija dobesedno razpadel, se je Rusija potem počasi vendarle vrnila na mednarodni oder in znova postala pomemben ponudnik vesoljskih storitev. A zdaj je agencijo Roskozmos prizadel velik korupcijski škandal.

»Milijarde rubljev so tam nakradli, milijarde,« je sredi maja sporočil Aleksander Bastrikin, vodja ruskega preiskovalnega odbora - ruske različice ameriškega FBI. Preiskava korupcije v agenciji poteka že pet let in še kar ni videti konca, je dejal.

Poleg tega je v tujino zbežalo kar nekaj vodilnih predstavnikov agencije. Med njimi je tudi Jurij Jaskin, ki je vodil raziskovalni inštitut za vesoljske tehnologije. Pobegnil naj bi pred revizijo poslovanja tega inštituta, je poročal časnik Kommersant.

Najhuje naj bi korupcija prizadela dva pomembna ruska vesoljska projekta - razvoj samostojnega satelitskega navigacijskega sistema Glonass in izgradno novega kozmodroma Vostični, s katerim želi Rusija nadomestiti sedanje vesoljske izstrelišče v Bajkonurju v sosednjem Kazahstanu. Pri razvoju Glonassa je sodeloval tudi Jaskin, navaja AFP.