Če boste v naslednjih nekaj dneh naleteli na posameznike z nahrbtniki, iz katerih štrlijo nenavadne, kameram podobne naprave, se nasmejte. Po slovenskih ulicah se namreč sprehajajo pohodniki, ki z nahrbtniki street view trekker zajemajo posnetke za google street view. Zajemanje posnetkov se je začelo danes, Google pa želi s pomočjo pohodnikov zajeti predele Ljubljane in Maribora, ki niso dostopni za vozila.

Street view trekker nahrbtnik je opremljen s kamero, nosi pa ga pohodnik, ki se sprehaja po pešpoteh. Nahrbtnik med hojo samodejno zajema posnetke, ki se nato združijo v 360-stopinjske panoramske posnetke za ogled v Googlovih zemljevidih. Google je v Sloveniji s street view trekker nahrbtnikom že posnel območja za pešce v večjih mestih, kot tudi druge zanimive kraje, vključno s Triglavskim narodnim parkom in Goriškimi Brdi.

Poleg pohodnika se je na slovenske ulice zopet podalo tudi Googlovo vozilo. Street view, ki je v Sloveniji na voljo od leta 2014, se sicer redno posodablja, da bi se prikazana slika čim bolj približa resničnosti. Redno posodabljanje je namreč potrebno zaradi nenehnega razvoja in sprememb mestne infrastrukture. Pri podjetju ob tem zagotavljajo, da močno skrbijo za zagotavljanje zasebnosti zajetih v posnetke. Google pred vsako objavo zbranih street view posnetkov izvede obdelavo s posebno tehnologijo, ki zamegli obraze in registrske tablice, da jih ni mogoče identificirati. Street view omogoča tudi naknadno odstranitev posnetkov, ki jih lahko uporabniki prijavijo s klikom na gumb »Prijavi težavo« v spodnjem desnem kotu katerega koli posnetka. Google lahko na zahtevo izbriše posnetek posameznika, njegovega otroka, avtomobila ali hiše.

Street view je priljubljena funkcija Googlovih zemljevidov, ki je trenutno na voljo v več kot 85 državah po vsem svetu, pa tudi v delih Arktike in Antarktike. Uporabniki si lahko s pomočjo storitve ogledajo 360-stopinjske posnetke različnih ulic ter kulturne in nacionalne dediščine. Na voljo je v tudi v Google Earth in v Google Zemljevidih za mobilne naprave.