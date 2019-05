Raziskava je pokazala, da se ženske pri opravljanju matematičnih ali jezikovnih nalog najbolje počutijo v toplejših prostorih. Razlike v učinkovitosti so po mnenju raziskovalcev očitne, zato bi bilo treba temperature v delovnih prostorih zvišati, so predlagali v raziskavi, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Plos One.

Kakšna naj bi sicer bila ta temperatura, znanstveniki niso navedli. Kot je pojasnila soavtorica študije Agne Kajackaite iz berlinskega raziskovalnega središča WZB, bi za to potrebovali več raziskav, saj je njihov poskus pravzaprav trajal le eno uro.

V okviru raziskave so več kot 500 študentk in študentov preizkusili v več nalogah računanja na pamet, jezikovnih preizkusih in logičnih ugankah. Oblikovali so več skupin, ki so jih nato preizkušali v temperaturnih območjih od 16 do 32,5 stopinje Celzija, še navaja dpa.