Reberca z žara Potrebne sestavine: - 2 kg rebrc - sveže zmlet poper - 2 vejici rožmarina - olje Sestavine za omako: - 159 g kečapa - 3 žlice pomarančnega soka - 1 žlica worcestrske omake - 1 žlica olja - ¼ žličke popra - ¼ žličke rožmarina - pekoča omaka Priprava Rebrca zarežemo pri kosti, ne da bi jih pri tem prerezali, ter jih natremo s soljo in poprom. Belo čebulo olupimo in stisnemo v pire. Primešamo pomarančni sok in olje ter z mešanico premažemo rebrca. Dodamo rožmarin in pustimo v marinadi približno 2 uri. Medtem zmešamo sestavine za omako. Rebrca 30 minut pečemo na srednje vročem žaru in jih vmes večkrat obrnemo ter premažemo z oljem. Zatem jih premažemo z omako ter pečemo nadaljnjih 20 minut. Med pečenjem jih po potrebi premažemo z oljem.