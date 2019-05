Sumatrski nosorogi so bili nekoč razširjeni vse do vzhodne Indije in po vsej Maleziji, sedaj pa jih je ostalo le še okoli 80, kažejo podatki Svetovnega sklada za naravo (WWF). V divjini jih je še peščica v Indoneziji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je posledica krivolova zaradi njihovih rogov, ki jih uporabljajo v tradicionalni medicini in nezakonitega poseganja v njihovo naravno okolje, opozarja WWF. Njihovo vse manjše število pomeni, da so vse bolj izolirani, tako da je le malo možnosti, da bi se srečali in oplodili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neuspešni so bili tudi poskusi, da bi samec Tam, ki je poginil v ponedeljek, oplodil dve samici, saj sta bili obe neplodni. Živel je v naravnem rezervatu na otoku Borneo. Vzrok njegove smrti še ni znan, po poročanju medijev pa naj bi imel težave z ledvicami in jetri, zadnji teden pa je bil na intenzivni negi.

Tam naj bi bil star nekaj več kot 30 let. V rezervatu je bil od leta 2008, potem ko so ga našli na neki plantaži palmovega olja v malezijski zvezni državi Sabah. Sumatrski nosorogi sicer povprečno živijo 35 do 40 let.

Edino samico v Maleziji z imenom Iman želijo sedaj s ciljem ohranitve vrste zunajtelesno oploditi s pomočjo samca iz Indonezije. So pa ohranili genom poginulega samca in upajo, da bo ob pomoči sodobne tehnologije lahko prispeval gene za ohranitev vrste.