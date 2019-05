V toplejših mesecih (in seveda poleti), ko za kosilo zaradi visokih temperatur težja in vroča hrana ne pride v poštev, niso odlične le solate, ampak tudi sendviči. Ker pa so sendviči lahko hitro preveč težki in radi obležijo v telesu, je nadvse odlična ideja, da sestavine, ki bi jih sicer dali na kruh, damo v tortilijo. Tortilija je v primerjavi s kruhom bolj priročna tudi zato, ker zaobjame vse sestavine in jih drži pod kontrolo. Saj veste, kako je s sendviči včasih – vse leti povsod!

Preden si pogledamo, kako pripraviti poletne zvitke, pa prilagamo še nekaj luštnih receptov s tortilijami:

Za pripravo današnjega recepta potrebujete same kvalitetne sestavine, ki jih je res enostavno dobiti. Uporabite lahko humus katerega koli okusa. Če imate čas, si pripravite tudi domačega po tem receptu. Za zvitke uporabite večje tortilije, najboljše so polnozrnate tortilije. Namesto špinače lahko uporabite tudi zeleno solato, rukolo ali mešanico mlade solate. Ker smo tukaj uporabili bučni humus, smo dodali tudi bučna semena. Ne glede na to, kateri humus uporabite, za pripravo recepta izberite katera koli semena ali oreščke.

Sedaj pa si brž poglejte video priprave in se prepričajte, da morate to jed res pripraviti čim prej!

Pa dober tek!

