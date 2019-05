Kampanjo za financiranje proizvodnje inovativnega lesenega zabojčka igračko je začel Gašper Mlakar, ponosni očka dveh otrok – triletnega Oskarja, ki mu z veseljem priskoči na pomoč tako pri izdelavi kot preizkušanju, in dojenčice Ote. Izdelki, ki jih snuje, večinoma nastanejo ravno zaradi njiju, njunih želja oziroma potreb mladih staršev.

Ideje o večfunkcijskih igralih »Ideje o otroških lesenih izdelkih so začele nastajati, ko je bil Oskar star eno leto in smo zunaj postavljali igrala. Takrat sem začel razmišljati o večfunkcijskih igralih in tako najprej ustvaril vsestranski peskovnik. Nato sem naredil še nekaj drugih lesenih priročnih izdelkov, ki so popestrili otroško sobo, trenutno pa je največ energije usmerjene v izdelavo našega igračka,« pravi Gašper Mlakar. »Zelo dobro se spomnim, kako mi je stara mama pripovedovala o svojem otroštvu in o tem, kako so odraščali skoraj brez igrač oziroma so si jih tistih nekaj, ki so jih imeli, kar sami naredili. Zdaj pa, ko pridem v sobo svojega triletnega sinčka, včasih skoraj nimam kam stopiti, toliko se jih valja po tleh.«

Igračko za spravljanje igrač in še več Družina je zadovoljna, kadar je Oskarjeva soba vsaj za trenutek pospravljena in urejena. Zaradi tega potrebujejo več zabojev, da so igrače umaknjene, kadar se sinček z njimi ne igra. Ker v stanovanjih pogosto primanjkuje prostora, je Gašper tudi tokrat razmišljal o večfunkcionalnosti. Tako je nastal igračko, najbolj inovativen lesen zabojnik za shranjevanje igrač, ki je seveda še mnogo več. Je preproste kvadratne oblike in v celoti izdelan iz masivnega smrekovega lesa. Ravno les je tisti, ki mu s svojo raznovrstnostjo omogoča prilagodljiv videz in umestitev v slogovno raznolike prostore. Služi kot zaboj za pospravljanje igrač, pokrivalo - dva lesena dela, s katerimi se zabojnik zapre – pa se v trenutku spremeni v dva priročna stolčka. Zabojček lahko uporabimo tudi kot pručko ali kot manjšo mizico.