V Chicagu ob prazničnem koncu tedna v streljanjih najmanj pet mrtvih

Mestne oblasti so na ulice Chicaga za praznični konec tedna poslale 1200 dodatnih policistov, ki pa niso mogli preprečiti strelskih obračunov. Ti so zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev, več kot 30 ljudi je bilo ranjenih. Prebivalci Chicaga so bili ob koncu tedna večinoma doma, saj so mestu grozili tornadi.