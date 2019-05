Kako lahko Primož Roglič zmaga na Giru? Vzdržati mora v gorah. Še najbolj predvidljiva za napovedi je nedeljska vožnja na čas v Veroni (17 km). Kolesar ekipe Jumbo Visma teoretično lahko za vodilnim Richardom Carapazom nadoknadi okoli 55 sekund, za Vincenzom Nibalijem pa okoli 30. A do tja je še 960 kilometrov in 15.000 višincev, tovrstna kalkulacija pa bo čim bolj krojila taktiko, tem bolj se bo bližala nedelja. S te plati je Roglič po petnajstih dneh v primerjavi s Carapazom s sedanjimi 47 sekundami zaostanka blizu limita, pred Nibalijem pa ima še dve minuti rezerve.

Močne noge, zdravje, psihična trdnost, dobra taktika, konkurenčna ekipa in sreča. Ti segmenti odločajo dirko po Italiji. Carapaz, ki bo jutri dopolnil 26 let, bo težko premagljiv. Že lani je na Giru končal četrti in dokazal, da je močan v zadnjem peklenskem tednu. Zviti Nibali prav tako računa, da bo zadnji teden preživel bolje od drugih. Zagotovo pa bo dve minuti za Carapazom zelo težko nadoknadil. Prvi teden klancev je pokazal, da je Roglič enakovreden obema. Ko so bili z ramo ob rami. Oziroma bolje – za obročnikom. Carapaz je pridobival, ko so ga taktično pustili naprej. Predaleč? »Videli bomo, kako drago bomo to plačali,« se je že pod Mont Blancom spraševal Rogličev športni direktor Addy Engels.

Po dveh tednih dobro kaže, da ima Primož Roglič največji deficit z ekipo. Če bo v Veroni odločalo 40 sekund ali manj, bo to šlo zagotovo na račun ekipe. Tega se zavedajo. Na srečo je bil v nedeljo vsaj najmočnejši pomočnik Antwan Tolhoek še dovolj blizu, da je lahko Primožu Rogliču posodil kolo, ko je šla posadka iz spremljevalnega avtomobila na malo potrebo 20 kilometrov pred ciljem. Afera dirke. Nezaslišano. Posnetek iz avta že kroži po spletu. Posledično je šlo vse narobe. Ekipa Movistar je povečala hitrost, da jo je Roglič težko ujel in se je mučil. Zaradi pomoči z »lepljivim« bidonom, ko se je vozil v zavetrju avta, so ga komisarji UCI kaznovali s 180 evri, Italijani so zahtevali celo 20 sekund pribitka. Ni vozil z rezervnim kolesom s svojimi merami, za las se je izognil hudemu padcu, »objemal« je ogrado, a k sreči staknil le odrgnine in buške.

»V nedeljo sem imel slab dan,« je Primož Roglič miren in zbran v krogu šefov priznal na včerajšnji novinarski konferenci. »Nisem bil najbolj pri moči, imel sem želodčne težave,« je še razkril. »Glede na vse imam še srečo, da sem, kjer sem. Tudi s sposojenim kolesom voziti ni enako.« Na pritiske Italijanov je odgovarjal enako mirno in zbrano. »To je normalno. Vozimo v Nibalijevi deželi. Bližje Sloveniji bo tudi mojih navijačev več.« Že današnja etapa na spremenjeni trasi brez prelaza Gavia bo v slabem vremenu odločilna. Prelaz Mortirolo bo pokazal, kdo na Giru ne bo zmagal. Carapaz ima za sabo najmočnejšo podporo ekipe Movistar. »Carapaz in Nibali sta odlična plezalca. Doslej sem vozil racionalno. Prihajajo pomembnejši dnevi, a me ne skrbi,« je samozavesten Roglič, ki ima v bistvu še največjo srečo, da je spredaj tudi Jan Polanc, sedmi skupno, ki mu občasno posodi kakšen bidon. Drama Gira se šele začenja.