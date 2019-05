Sedemkratni angleški prvak se je tako po treh letih vrnil v angleško elito. Za to bo dobil najmanj 170 milijonov funtov, skupno pa približno 200 milijonov.

V prejšnji sezoni je Aston Villa izgubila v finalu kvalifikacij proti Fulhamu.

V prihodnji sezoni pa bo Villa 106. igrala v najvišjem razredu angleškega nogometa, več nastopov od evropskega prvaka iz leta 1982 ima le Everton, ki je 116-krat igral v najboljši angleški ligi.

Že pred tem sta si preboj v premier league izborila Norwich City in Sheffield United, v drugo ligo pa so izpadli Huddersfield Town Jona Gorenc-Stankovića, Fulham in Cardiff City.