Diabetes je v zadnjih 40 letih postal vse resnejši problem. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije je leta 1980 na svetu živelo okoli 108 milijonov ljudi z diabetesom. Do leta 2014 je številka zrasla že na 422 milijonov. Tistega leta je diabetes imelo že 8,5 odstotka vseh oseb nad 18 letom starosti, medtem ko je ta delež leta 1980 znašal 4,7 odstotka. Po nekaterih podatkih naj bi bila danes številka že prek 460 milijonov ljudi, nevladna organizacija International Diabetes Federation (IDF) pa ocenjuje, da bi do leta 2045 diabetes lahko imelo že 629 milijonov ljudi. Najbolj so prizadete države s srednje visokimi ali nizkimi dohodki prebivalstva. Po podatkih IDF je leta 2017 diabetes botroval tudi 4 milijonom smrti.

Številke in trendi kažejo na pomembnost spopadanja z vzroki diabetesa, zelo pomembno pa je tudi izboljševanje kakovosti življenja vse večjemu številu diabetikov. Eno od podjetij, ki je tu prepoznalo priložnost za pomoč in zaslužek, je ameriški AerBetic, ki je razvilo majhno, priročno in neinvazivno napravo za opozarjanje ob preveliki ali prenizki koncentraciji sladkorja v krvi. Naprava, ki se prav tako imenuje aerbetic, je podobna uri in jo lahko nosimo okoli zapestja ali kot obesek na nahrbtniku oziroma čem podobnem. Pretirano povečano ali pretirano zmanjšano koncentracijo sladkorja v krvi odkrije s pomočjo senzorja, ki po zaslugi nanotehnologije zaznava izredno majhne delce v zraku. Ko imajo diabetiki hipoglikemijo ali hiperglikemijo, začnejo skozi kožo in z izdihom oddajati specifične pline. Da lahko s prepoznavanjem teh plinov opozarjamo diabetike pred neželenimi zapleti, vemo že nekaj časa, od leta 2003 pa v ta namen urijo in uporabljajo tudi pse. Izvršni direktor AerBetica Arnar Thors pravi, da je zamisel za napravo pravzaprav prišla po zaslugi njegovega družinskega psa, ki so ga dobili od ustanove, kjer urijo pse za diabetike.

Naprava aerbetic torej zmore vse, kar zmorejo izurjeni psi. Čeprav ni tako prikupna kot mali kosmatinci, pa premore še nekaj drugih koristnih trikov, ki bi lahko koristili diabetikom oziroma njihovim skrbnikom. Senzor, ki prepozna specifični plinski delec v milijardi delcev zraka, je povezan s pametnim telefonom. Mobilnik oddaja opozorila, zbrane podatke pa lahko tudi posreduje skrbnikom oziroma staršem diabetika. Prav tako lahko aplikaciji ukažemo, naj nas redno opozarja, kdaj si moramo izmeriti raven sladkorja v krvi. Da bi bil izdelek kar se da učinkovit, so pri podjetju vpregli tudi moč umetne inteligence. Ta preučuje podatke, ki jih aplikacija posreduje v oblak, in pili delovanje senzorja, da bi bil povsem prilagojen na posameznega uporabnika.

Podjetje je testiranje naprave začelo v začetku tekočega leta, postopek, s katerim želijo prepričati tudi ameriško upravo za hrano in zdravila (FDA), pa še poteka. Podjetje ocenjuje, da bo aerbetic na trg prišel prihodnje leto, končna cena pa za zdaj še ni znana. Pravijo, da bo nižja od večine merilcev sladkorja v krvi.