Po ogledu dokumentarnega filma (dne 21. 5. 2019 na 1. programu RTV) z naslovom Spolne sužnje v Katoliški cerkvi sem ugotovil resničnost trditve, da volk dlako menja, narave pa nikoli. Ko se je po vsem svetu na veliko razpravljalo o zlorabi otrok v cerkvenih vrstah, je zloraba redovnic ostala še globoko v »bunkerju«. Ni čudno, da je raziskovalec zlorabe redovnic prišel do sklepa, da je spolnost nagon, ki ga cerkveni možje ne znajo brzdati. Vse te redovnice (spolne sužnje) so prihajale iz globoko vernih katoliških družin. Vcepili so jim prepričanje, da je »poroka z Bogom« (vstop v redovništvo) njihov največji cilj v življenju. Zato so bile mnenja, da če ovadiš duhovnika, si ovadil Cerkev. Že po cerkveni hierarhiji so redovnice podrejene duhovnikom. Žal, od doma, nepoučene o spolnosti, niso vedele, do kod sega ta podrejenost.

Omenil bom nekaj podatkov iz filma. Cerkev zdaj, ko je preveč »packarij« z redovnicami prišlo v javnost, prosi za odpuščanje, grajajo spolne zlorabe, ne pa tudi povzročitelje. Film posebno poudarja dejanja očeta Tomasa, ki je svoje bodoče spolne sužnje začel pripravljati v spovednici, z razlago, da za njene grehe molitev ne bo dovolj, potreben je dotik z Bogom. Dotikanje se je nadaljevalo zunaj spovednice, do spolnega akta. Takšna je bila, po prepričanju žrtev, božja volja. Raziskave, ki so zajele tudi Vatikan, so ugotovile naslednja dejstva. Če redovnice zanosijo, so prisiljene splaviti (da je splav greh, velja samo za vernike), ali pa so izgnane iz skupnosti. Od 50 redovnic, ki so zanosile in so se tudi javno izpostavile, jih je 32 splavilo, druge so izgnale iz skupnosti. Zdaj zatrjujejo, da bi Cerkev morala poskrbeti, da bi takšne bivše redovnice lahko živele s svojimi družinami in otroki. Vas to spominja na dejanje kukavice?

Oče Tomas je bil zvit mož, saj nobena od njegovih spolnih suženj ni zanosila. Izdal je tudi »recept« za ta »uspeh«. Zakaj so pri svojem spolnem izživljanju potrebovali še otroke, če so imeli pri roki redovnice? Sla ne pozna meja niti ovir. Oče Tomas je umrl nekaznovan in celo čaščen. Njegov učenec in naslednik je po aferi s preveč drzno redovnico, ki je razkrila dogajanja »za zidovi«, doživel naslednjo »neprijetnost«. Cerkev je reagirala tako, da je organizirala »sodišče«, da razrešijo neprijeten primer. Zbrali so tri škofe, ki so najprej skupaj darovali mašo, nato se opravičili redovnici in ji ponudili 3000 evrov. Kršitelju niso ponudili nič, saj kazen mora biti pravična.

Kljub kritikam in samokritikam pedofilije v Cerkvi ta še naprej »cveti«. Zato me moti, da gledalcem pred ogledom kakšnega filma ponudijo opozorilo: »Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerne za majhne otroke, zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov.« Ali so ti lahko kakšna zaščita pred šokom videnega? Smiselno bi bilo staršem svetovati, da majhen otrok sploh ne gleda takšnega filma. Bolj smiselno je tole opozorilo: »Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerne za majhne otroke, zato je zanje priporočljiv obisk cerkve pod vodstvom staršev ali skrbnikov.«

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani