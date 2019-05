Gradbišče v Čufarjevi ulici je postalo parkirišče

Gradbeno ograjo, ki jo je družba Adaptacije-Vzdrževanje postavila v Čufarjevi ulici ob stavbi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za katero so mimoidoči videvali parkirana osebna vozila, naj bi družba odstranila do 20. junija letos.