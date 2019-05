Hitri test na droge je bil pozitiven pri 47-letnem vozniku osebnega avtomobila, ki so ga danes nekaj pred 12. uro ustavili v naselju Bilje, pri 27-letnem vozniku neregistriranega osebnega avtomobila znamke Ford, ki so ga v nedeljo nekaj po 8. uri ustavili v Solkanu, in pri 32-letnem vozniku osebnega vozila, ki so ga prav tako v nedeljo nekaj po 2. uri ustavili na območju naselja Prvačina. Vsi trije so strokovni pregled v zdravstveni ustanovi odklonili.

Moška, ki so ju ustavili v Biljah in v Solkanu, sta bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, moškemu, ki so ga ustavili na območju Prvačine, pa so vozniško dovoljenje začasno odvzeli. Zoper vse tri bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Voznika osebnih avtomobilov, stara 31 in 48 let, ki sta bila pod vplivom alkohola, pa so ustavili v Ajdovščini v soboto pozno zvečer. Prvi je imel v organizmu 0,87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, drugi pa 0,60 miligrama.

Obema so prepovedali nadaljnjo vožnjo in jima začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njiju pa bodo podali tudi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.