Policisti policijske postaje Šiška so v maju prijeli prijavo, da naj bi 42-letni slovenski državljan v večjem poslovnem objektu v Šiški gojil prepovedane droge, pri čemer naj bi mu pomagal 43-letni državljan Bosne in Hercegovine. Osumljenca so policisti prijeli in jima odvzeli prostost 14. maja v Ljubljani. Ob prijetju je imel 42-letnik pri sebi 1,6 kg bele grudaste snovi, za katero je bilo kasneje ugotovljeno, da vsebuje kokain, je na novinarski konferenci pojasnil komandir Dejan Čulk.

Na podlagi odredbe sodišča za preiskavo prostorov so policisti opravili hišne preiskave na območju Ljubljane in Kranja ter preiskali osebna vozila osumljencev.

Pri preiskavi poslovnega objekta v Ljubljani so ugotovili, da sta osumljenca preko svojih podjetij v začetku leta 2018 najela poslovni objekt v Šiški. Skladiščne prostore objekta sta preuredila tako, da sta v njih proizvajala prepovedano drogo. V dveh ločenih prostorih so našli 530 sadik konoplje, 31 večjih paketov že posušene konoplje in več pripomočkov za gojenje.

Pri preiskavi hiše 42-letnega osumljenca v okolici Kranja so policisti odkrili in zasegli še 440 sadik konoplje rastline, več pripomočkov za njeno gojenje in več pripomočkov za gojenje konoplje pod umetno ustvarjenimi pogoji. V vozilu 42-letnika so policisti našli in zasegli več mobilnih aparatov in zavojček prepovedane droge kokain.