Juvanova, ena od slovenskih junakinj lanskih mladinskih olimpijskih iger v Argentini, je po Katarini Srebotnik, ki je leta 1999 debitirala prav tako na Roland Garrosu, druga najmlajša Slovenka z nastopom na turnirju za grand slam.

Slovenija bo letos v Parizu tako v posamični konkurenci zastopana z rekordno šesterico tenisačev. Že pred Juvanovo so si nastop zagotovili Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović, Polona Hercog, Aljaž Bedene in Blaž Rola. V dvojicah pa bosta med drugimi igrali tudi Andreja Klepač in Katarina Srebotnik.