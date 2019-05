Iličić, ki je za Atalanto odigral celo tekmo, je v sezoni zbral 12 golov in sedem asistenc. Prvi strelec lige je bil Fabio Quagliarella, napadalec Sampdorie je zadel 26-krat.

V ligo prvakov bodo ob prvaku Juventusu in drugouvrščenem Napoliju šli še nogometaši Interja. Samir Handanović, najboljši vratar lige, in druščina so v zadnjem krogu po izjemno razburljivi predstavi, v kateri je moral večkrat dobro posredovati nekdanji slovenski reprezentančni vratar, premagali Empoli z 2:1 in končali na četrtem mestu.

Obstanek v serie A si je že pred tem zagotovil Jasmin Kurtić, njegov Spal je končal na 13. mestu, Leo Štulac je s Parmo pristal na 14. mestu in prav tako ostaja med elito, tako kot tudi Cagliari Valterja Birse, ki je zasedel 15. mesto. Še dve mesti nižje je pristala Genoa Roka Vodiška.

Manj uspeha sta imela Boštjan Cesar s Chievom in Luka Krajnc s Frosinonejem, oba bosta tako kot Empoli v prihodnje igrala v drugi ligi.

V evropski ligi bodo igrali Lazio kot pokalni prvak, Milan in Roma.