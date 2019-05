Ponudbo so oddali ljubljanski Kaldor, ki je za upravno stavbo in opremo ponudil nekaj manj kot 46.000 evrov, celjski AC FRI-Mobil, ki je lani kupil skladišče gotovih izdelkov in opremo v skladišču za 680.000 evrov in je v tem postopku ponudil 660.000 evrov, ter podjetje FIŠ z Gomilskega, ki je ponudil 265.000 evrov.

Ponudbo je oddalo tudi podjetje Ekosan iz Poljčan, ki je ponudbo oddalo za dve posamezni parceli in ne za celotno premoženje, zato je njegova ponudba neveljavna.

Grilovi na lanski septembrski dražbi ni uspelo prodati upravne stavbe s pripadajočimi parkirišči in zelenicami. Izklicno ceno je Grilova takrat postavila pri 1,44 milijona evrov.

Oktobra lani je Grilova skušala prodati 100-odstotni delež v družbi Aero Beograd po izklicni ceni nekaj več kot dva milijona evrov. En ponudnik je ponudil 300.000 evrov, ker je bila njegova ponudba prenizka, je Grilova odstopila od prodaje. Pred naslednjo prodajo bo upravnica znova preverila dejansko stanje te nepremičnine.

Prav tako Grilovi še ni uspelo prodati 49-odstotnega deleža v družbi Aero Skopje.