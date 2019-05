Po Fiatovem predlogu bi z združitvijo nastalo podjetje, ki bi letno proizvedlo 8,7 milijona vozil, portfelj pa bi bil zelo širok in komplementaren, pokril bi namreč vse potrebe na trgu, od luksuznih avtomobilov do najbolj priljubljenih. Delnice združenega podjetja naj bi kotirale na borzah v Parizu, New Yorku in Milanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Renaultov upravni odbor bo danes razpravljal o nezavezujočem predlogu. Po neuradnih informacijah danes naj ne bi sprejel odločitve, to bi lahko trajalo več dni ali celo tednov. Upravni odbor bo tako danes le pregledal, če je ponudba dovolj zrela za preučitev.

Francoska vlada, ki ima v Renaultu 15-odstotni delež, je po pojasnilih tiskovne predstavnice vlade Sibeth Ndiaye naklonjena potencialni združitvi Fiat-Chryslerja in Renaulta.