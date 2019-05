Trump je na skupni novinarski konferenci z Abejem poudaril, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo režima v Iranu. »Poznam številne ljudi iz Irana, to so plemeniti ljudje. Iran ima priložnost da postane ugledna država, z istim vodstvom. Ne prizadevamo si za spremembo režima. To bi rad jasno povedal. Prizadevamo si, da ne bo nobenega jedrskega orožja. Sploh si ne želim prizadeti Irana,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump. Ponovil je kritike, da je mednarodni jedrski sporazum z Iranom iz leta 2015 slab, a dodal, da je odprt za nova pogajanja.

Japonski premier je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa izrazil pripravljenost, da Tokio posreduje pri razbremenitvi napetosti med Washingtonom in Teheranom.

Poleg Irana je bila osrednja tema pogovorov z Abejem še Severna Koreja, ki za Japonsko velja za glavno grožnjo. Predsednik ZDA je severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, s katerim se je osebno srečal dvakrat, opisal kot zelo pametnega moža, ki se zaveda pomena denuklearizacije Korejskega polotoka, še poroča AFP.

»Ve, da se z jedrskim (...) lahko zgodi zgolj slabo,« je še dejal ameriški predsednik, ki je tudi ponovil, da ima Severna Koreja velik gospodarski potencial. Abe je tudi ponovno dejal, da se je pripravljen sestati s Kim Jong Unom. Dodal je, da je Trump podprl neposredne pogovore med Tokiom in Pjongjangom.

Predsednik ZDA je danes v Tokiu tudi izrazil prepričanje, da obstajajo zelo dobre možnosti za sklenitev trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko. »Menim, da bosta ZDA in Kitajska v prihodnosti imeli dober trgovinski sporazum in tega se veselimo,« je po pogovorih s predsednikom japonske vlade še dejal Trump.

Trumpa in Melanio je danes sprejel tudi novi japonski cesar Naruhito. Predsednik ZDA je prvi tuji voditelj, ki ga je sprejel cesar Naruhito, odkar je 1. maja zasedel japonski prestol. Trump je po obisku palače dejal, da je »velika čast in velika stvar« sestati se z novim cesarjem, poroča dpa.