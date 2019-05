Nekaj podrobnosti je razkril tamkajšnji duhovnik Toni Faber, saj je slovo pokojnika iz omenjene katedrale prava redkost. Nazadnje je bil to slikar Ernst Fuchs, med drugimi pa se so v Avstriji v zadnjem obdobju tako poslovili tudi od kardinala Franza Königa, Otta von Habsburga in notranjega ministra Franza Olaha.

Sam pogreb bo na željo družine potekal v družinskem krogu. Sicer pa v cerkvi pričakujejo tudi 300 častnih gostov, ostalih 800 sedišč in 3000 stojišč v cerkvi pa bo na voljo drugim obiskovalcem.

Med možnimi častnimi gosti avstrijski mediji med drugim omenjajo Arnolda Schwarzeneggerja, monaškega kneza Alberta, igralca Daniela Brűhla, ki je Laudo upodobil v filmu Rush, Bernieja Ecclestona, Lewisa Hamiltona in predstavnike ekip Ferrarija in Mercedesa. Med govorniki pa bo tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen.